До Балаклії доставляли гуманітарну допомогу з Харкова, попри тимчасову окупацію

З Харкова до Балаклії доставляли гуманітарну допомогу. Це відбувалося попри тимчасову окупацію міста.

Натомість мер Балаклії Іван Столбовий збрехав жителям міста, що жодної допомоги не надходило. Про це в телеефірі заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 29 березня.

До теми Мер Балаклії Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, – Синєгубов

Відомо, що Іван Столбовий перейшов на бік окупантів і закликав жителів Балаклії зробити теж саме.

Його заяви про те, що до Балаклії не було доставлено гуманітарного вантажу, є неправдою, м'яко кажучи. Тому що за останній тиждень туди було доставлено близько 50 тонн, це не таке критичне місце, як Ізюм,

– розповів Синєгубов.

Біля Балаклії до того ж сформували мінілогістичний центр, куди ми довозили гуманітарну допомогу, яку вже невеличкими авто доставляли до міста.

Голова Харківської ОВА каже, що брехня Столбового ще раз довела його позицію. За словами Синєгубова, мер зрадив кожного жителя Балаклії та Харківщини в цілому.

"Щодо наслідків, то я думаю, що найближчим часом буде дана правова оцінка його діям, я думаю, дочекаємося реакції правоохоронних органів", – додав Синєгубов.

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