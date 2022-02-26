До Балаклії наближаються війська Росії: на техніці буква Z і триколори
26 лютого 2022 , 10:46Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Харків"
Міський голова Бакалії Іван Столбовий розповів, що ворожа техніка наближається до міста. На ній присутні символи, буква Z і триколори.
Зокрема, помітно понад 60 одиниць російської техніки.
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Харків продовжує чинити супротив російським окупантам. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов звернувся по допомогу до волонтерів.
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