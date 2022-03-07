До Білого дому несуть іграшки і фото дітей, які загинули від рук Росії

У війні з Росією, яка вже триває 11 днів, на жаль, загинули кілька десятків дітей. У Вашингтоні вшанували пам'ять невинних життів, які забрали російські нелюди.

До воріт Білого дому небайдужі несуть квіти, іграшки та фото тих, чиє життя обірвала війна. Орки цинічно стріляють по мирних будинках та розстрілюють автівки з людьми.

Зауважте Зеленська показала фото дітей, яких вбили росіяни, й закликала закрити небо



У Вашингтоні вшановують загиблих у війні з Росією українських дітей / Фото Остапа Яриша

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