Лукашенко заявив, що всі зеки, яких завербували в ПВК "Вагнер", вже загинули в Україні

Збройний заколот Пригожина провалився. Тим часом його найманців уже перекинули до Білорусі. Водночас Лукашенко вже поспішив заспокоїти власне населення, яке боїться зеків.

Самопроголошений президент Білорусі відповів на питання, які страшенно бентежать мешканців його країни, повідомляють місцеві ЗМІ. Зокрема про те, який же контингент прибув до країни, враховуючи, що Пригожин активно вербував до ПВК "Вагнера" зеків.

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Назвав вагнерівців "благом" для армії Білорусі

За словами Лукашенка, проблему ПВК "Вагнера" роздули. Причому, не зсередини країни, а ззовні. За його словами, "якби можна було їх запросити сюди (до Білорусі – 24 Канал), це для нашої армії благо". Диктатор каже, що найманці Пригожина – найбільш підготовлені. Водночас він заспокоїв тих, хто боїться зеків.

Послухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони (на Заході – 24 Канал) не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі в Росії тільки для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає,

– кволо пояснив Лукашенко.

Він продовжив щось белькотіти про вагнерівців, згадавши, як віддав їх Росії після затримання. Мовляв, найманці Пригожина дуже вдячні Лукашенкові за це та навіть "завжди ставлять свічку в церкві".

Платівку самопроголошеного диктатора почало добряче плавити. Він не лише заявив, що вагнерівці не страшні білорусам. Він ще й наголосив, що вони – "люди, які воювати по всьому світу за нормальну цивілізацію".

Вагнерівці окупуються у Білорусі