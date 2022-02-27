До Бюджету країни вже перерахували майже весь бюджет НБУ

Голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що за рекордні строки до Бюджету України перерахували майже весь Бюджен Національного Банку України.

Гетманцев розповів про те, що на доповіді Голови Національного Банку було підсумовано суми, які надсилали країни та люди.

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Суми вийшли колосальні – до Бюджету надіслали майже стільки ж коштів, скільки передбачено в бюджеті НБУ.

До Бюджету країни було перераховано майже весь Бюджет НБУ,

– написав Гетманцев.