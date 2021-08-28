До Дня авіатора рятувальники оприлюднили вражаюче відео своєї роботи у небі

В останню суботу серпня Україна традиційно відзначає День авіації. З цієї нагоди авіатори ДСНС показали захопливі кадри своєї роботи.

У 2021 році День авіації припадає на 28 серпня. Авіатори з рятувальної служби – одні з тих, хто відзначають своє професійне свято.

Важливо Шанують в усьому світі: найважливіші досягнення української авіації

Авіація у ДСНС

Переоцінити роль авіації у пошуково-рятувальних заходах неможливо. Наприклад, завдяки оперативному і транспортуванню хворих до лікарень авіацією, кожен з них отримав шанс на життя.

Авіаційна техніка допомагає:

проводити пошуково-рятувальні роботи,

гасити лісові пожежі з повітря,

доставляти рятувальників і гуманітарні вантажі.

Авіація ДСНС завжди готова допомогти й іншим країнам, які цього потребують. Так, цього року увесь світ спостерігав за роботою екіпажів пожежних літаків України під час гасіння лісових пожеж у Туреччині і Греції

Наші мужні авіатори, які пілотують пожежний літак Ан-32П, або ж обладнаний для пошуку з висоти вертоліт H-225 Super Puma, чи то "Єврокоптер" у медичному варіанті, виконують нелегку і почесну місію,

– нагадують у ДСНС.

Теперішня система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС – це:

літаки:

Ан-32П,

Ан-26,

Ан-3.

Вертольоти:

Мі-8МТ,

Мі-8Т,

ЕС-145 Eurocopter,

H225 Super Puma



День авіації традиційно відзначають наприкінці серпня / Фото ДСНС

У професійне свято авіаторів у ДСНС оприлюднили відео із вражаючими кадрами роботи в небі.

Робота авіаторів ДСНС у захопливих кадрах: дивіться відео

Сучасна авіація в МВС: головне

Джерело: ДСНС