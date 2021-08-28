До Дня авіатора рятувальники оприлюднили вражаюче відео своєї роботи у небі
Джерело:ДСНС
В останню суботу серпня Україна традиційно відзначає День авіації. З цієї нагоди авіатори ДСНС показали захопливі кадри своєї роботи.
У 2021 році День авіації припадає на 28 серпня. Авіатори з рятувальної служби – одні з тих, хто відзначають своє професійне свято.
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Авіація у ДСНС
Переоцінити роль авіації у пошуково-рятувальних заходах неможливо. Наприклад, завдяки оперативному і транспортуванню хворих до лікарень авіацією, кожен з них отримав шанс на життя.
Авіаційна техніка допомагає:
- проводити пошуково-рятувальні роботи,
- гасити лісові пожежі з повітря,
- доставляти рятувальників і гуманітарні вантажі.
Авіація ДСНС завжди готова допомогти й іншим країнам, які цього потребують. Так, цього року увесь світ спостерігав за роботою екіпажів пожежних літаків України під час гасіння лісових пожеж у Туреччині і Греції
Наші мужні авіатори, які пілотують пожежний літак Ан-32П, або ж обладнаний для пошуку з висоти вертоліт H-225 Super Puma, чи то "Єврокоптер" у медичному варіанті, виконують нелегку і почесну місію,
– нагадують у ДСНС.
Теперішня система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС – це:
літаки:
- Ан-32П,
- Ан-26,
- Ан-3.
Вертольоти:
- Мі-8МТ,
- Мі-8Т,
- ЕС-145 Eurocopter,
- H225 Super Puma
День авіації традиційно відзначають наприкінці серпня / Фото ДСНС
У професійне свято авіаторів у ДСНС оприлюднили відео із вражаючими кадрами роботи в небі.
Робота авіаторів ДСНС у захопливих кадрах: дивіться відео
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Джерело: ДСНС
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