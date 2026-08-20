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24 Канал Новини України У Києві "Батьківщина-Мати" засяяла синьо-жовтими кольорами: кадри святкової інсталяції
20 серпня, 22:19
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Оновлено - 22:50, 20 серпня

У Києві "Батьківщина-Мати" засяяла синьо-жовтими кольорами: кадри святкової інсталяції

Данило Жоров

До Дня Незалежності у Києві пройде артінсталяція. Монумент "Батьківщина-Мати", розташований у Печерському районі столиці підсвітять у кольори національного прапору.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про артінсталяцію?

На монументі запустили аудіовізуальну артінсталяцію під назвою "Майбутнє пам'ятає". Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на статуї зʼявляються різні символи, об'єднані в єдину розповідь про історію та ідентичність. 

"Батьківщина-Мати" у Києві: Фото 24 Канал

 

Інсталяція присвячена 35-річчю незалежності України. Її показуватимуть щовечора до 1 вересня з 21:00 до 23:00.

Інсталяція на "Батьківщині-Мати": дивіться відео

 

Нагадаємо, що "Батьківщину-Мати" щороку на честь Дня Незалежності підсвічують у синьо-жовтий

Також монумент регулярно забарвлюють в інші кольори. 4 липня "Батьківщину-Мати" "перефарбували" у синій, білий та червоний. Так Україна привітала Сполучені Штати з 250-річчям проголошення незалежності.

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