До дня "російського єдинства": до російського консульства в Одесі принесли труну

В Одесі активісти принесли труну до російського консульства на честь дня народної єдності, що відзначається у Росії. У такий спосіб вони нагадали, що Кремль вже восьмий рік веде війну проти України.

Фото та "привітання" на своїй сторінці у фейсбуці написав Дем'ян Ганул. Він нагадав, що день народної єдності святкують і на території "ЛНР" та "ДНР".

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Як пояснив Ганул, активісти вирішила залишити "подарунок" під посольством Росії, щоб нагадати про злочини Кремля. Мовиться про окупацію Криму та війна на Донбасі.

Ці труни символізують смерть російських найманців на українському сході. Вимітайтесь з України, вам тут не раді, святкуйте своє єднання на колимі, а не на українській землі,

– підкреслив Дем'ян Ганул.

Написи на труні виконали російською мовою, щоб "ті, кому це адресовано, без перешкод могли прочитати".



Активісти принесли труну до російського консульства в Одесі / Фото Дем'яна Ганула



Напис на труні зробили російською / Фото Дем'яна Ганула

Зауважимо, що 4 листопада в окупований Крим прибув і сам очільник Кремля Володимир Путін. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти.

У Росії 4 листопада відзначають день народної єдності, який із 2014 року де-факто перенесли і на анексований Крим. Це свято в Росії відзначають з 2005 року – воно прийшло на зміну дню злагоди та примирення, який святкували 7 листопада з 1996 до 2004 року і який, своєю чергою, замінив собою день річниці Жовтневої революції.

Повний текст публікації Дем'яна Ганула:

Сьогодні у РФ святкують день народної єдності. Відзначають його також в маріонеткових псевдореспубліках "ЛНР" та "ДНР".

Сьогодні ми завітали до консульства мордора в Одесі та залишили "подарунки", щоб нагадати про злочини Росії – розв'язану війну на сході та анексію Криму. Ці гроби символізують смерть російських найманців на українському сході. Вимітайтесь з України, вам тут не раді, святкуйте своє єдінство на колимі, а не на українській землі!

Надписи на майбутній домівці для російських військових, які вбивають українців, виконано російською мовою, щоб ті, кому це адресовано, без перешкод могли прочитати.

Смерть Ворогам!!!