До Дня Ялти: спецпризначенці ГУР провели морський парад біля узбережжя Криму

Напередодні Дня міста Ялта, яке перебуває під російською окупацією, українська розвідка провела морський парад дронів. Вони проплили біля південного узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Операція ГУР біля Ялти

У розвідці розповіли, що оператори спецпідрозділу Group 13 провели парад бойових морських платформ Magura біля Ялти. Відбувся він 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта.

Зазначається, що операція стала символічним відновленням традиції, яка існувала у вільному місті на узбережжі Чорного моря. Ідеться про святковий вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної.

Парад від ГУР на узбережжі Ялти: дивіться відео

Парад у Ялті від майстрів Group-13 – чергове нагадування російським окупантам, що Крим – це Україна!

– додали оборонці.

Нагадаємо, в Ялті оголошували режим безпілотної небезпеки та просили людей залишити відкриті ділянки. Очевидці стверджували, що морські безекіпажні катери нібито атакували порт. У мережі публікували кадри з пожежею внаслідок вибухів.