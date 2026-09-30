Про нагородження мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі.

Яка кількість киян сьогодні служить у Силах безпеки та оборони України?

Під час вручення військовим і ветеранам міських відзнак – медалей "Честь. Слава. Держава" – Віталій Кличко наголосив, що нині близько 200 тисяч киян захищають Україну зі зброєю в руках.

Сьогодні близько 200 000 киян служать у Силах безпеки та оборони України. Вони залишили свої домівки, роботу, звичне життя і стали на захист держави. Українці б'ються за свою вільну та незалежну державу. Як би складно не було, ми не здаємося,

– заявив Віталій Кличко.

Церемонія вручення нагород киянам напередодні Дня захисників і захисниць: фото КМДА

Також мер розповів про підтримку Сил оборони України з боку столиці: від початку цього року від громади столиці на фронт передали понад 52 000 БпЛА різних типів, системи РЕБ, наземні роботизовані комплекси та інше необхідне обладнання.

Місто розвиває й систему підтримки ветеранів та їхніх родин – від матеріальної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки до юридичних консультацій, сприяння працевлаштуванню, професійному навчанню,

– зазначив Віталій Кличко

Відтак мер наголосив, що важливою частиною цієї системи є Київ Мілітарі Хаб, де військові, ветерани та їхні родини можуть отримати комплексний супровід і допомогу з різних питань.