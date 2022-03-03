До двох БТРг ворога продовжують тримати в облозі Суми, Охтирку та Лебедин

Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію станом на 12 годину 3 березня 2022 року щодо російського вторгнення.

Згідно з інформацією від ЗСУ, на Сумському напрямку є до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр).

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Вони продовжують утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.