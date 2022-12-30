До флоту Росії ввели новий ракетний корабель "Буян": що про нього відомо

Флот Військово-морських сил Росії 29 грудня поповнився малим ракетним кораблем "Град" проєкту "Буян-М". Він успішно завершив усі випробування.

Тепер він надійшов до складу з'єднання ракетних кораблів Балтійського флоту.

Важливо Російські кораблі продовжують чергування в морі, але "Калібрів" стало менше, – Братчук

Повідомляється, що судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". За даними Міноборони Росії, кораблі із серії "Буян-М" були залучені в ракетних атаках по території України та Сирії.

Малий ракетний корабель "Град" є десятим у серії з дванадцяти кораблів проєкту "Буян-М". Кораблі цього проєкту підтвердили свою ефективність у "спеціальній військовій операції", а також під час вирішення бойових завдань у Сирійській Арабській Республіці,

– зазначили у пресслужбі ворожого оборонного відомства.

Що відомо про нове судно

Малий ракетний корабель "Град" входить до серії російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів 3-го рангу малої водотоннажності проекту 21631 "Буян-М". Судно оснащене керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка – море".

На озброєнні "Града" перебуває ракетний комплекс "Калібр", 100-міліметрова артилерійська установка А-190, та пускові установки "Гнучка" для зенітних ракет "Голка" та зенітного артилерійського комплексу АК-630-2 "Дует".

Максимальна швидкість – 25 вузлів. Дальність плавання – 2500 миль, автономність – 10 діб. Екіпаж – 52 особи.

Скільки російських кораблів залишається у Чорному морі

За даними видання "Проєкт" , за 9 місяців повномасштабної війни з Україною Чорноморський флот РФ втратив 15% свого бойового складу. Зазначається, що до початку широкомасштабного вторгнення Росія збільшила чисельність свого бойового флоту з 46 до 58 одиниць.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ станом на вечір 29 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів, з яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет. Водночас: