И до Херсона дойдет очередь, – Арестович о деоккупации украинских городов
4 березня 2022 , 16:19
Алексей Арестович заверил, что все украинские города будут деоккупированы. Просто это может занять время.
Противника разгромят на Севере и Востоке от Херсона. Тогда, по словам Арестовича, очередь дойдет до Херсона.
Важно Коварный замысел, чтобы потом для россиян был "сюрприз", – Арестович о сухих сообщениях Генштаба
Надо трезво пережить происходящее. Весь мир помнит о херсонцах, о мариупольцах, харьковчанах,
– подчеркнул Арестович.
Он добавил, что следует сохранять спокойствие и помнить "мы лупим оккупантов, а не они нас".
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