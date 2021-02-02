До кінця літа Меркель пообіцяла усім німцям вакцину від COVID-19

Канцлерка Ангела Меркель заявила, що вже до кінця літа 2021 року кожен охочий німець зможе отримати вакцину від коронавірусу. Вакцини має вистачити для усіх 73 мільйонів дорослих жителів Німеччини.

Джерело: Укрінформ

Окрім того, у країні проживають 9 мільйонів дітей. Про їхню вакцинацію наразі не мовиться. Фахівці на цьому етапі не рекомендують щеплювати дітей від коронавірусу.

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До кінця літа, до кінця 3-го кварталу, зможемо запропонувати кожному зробити щеплення,

– наголосила Меркель.

Окрім того, канцлерка звернула увагу громадськості, що Німеччина за жодних обставин не схвалюватиме нові вакцини раніше, аніж це зробить Євросоюз. За словами Меркель, це є питанням довіри.

Канцлерка зауважила, що вакцинація є виходом із пандемії.

У Німеччині станом на початок лютого вже встигли провакцинувати 2,3% населення.

Від початку пандемії у Німеччині зафіксували понад 2,2 мільйона заражених. Померли понад 57 тисяч інфікованих. Одужали – майже 2 мільйони людей.