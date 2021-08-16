До кінця року виторг металургів від продажу металу та сталі може скоротитися

На тлі зниження цін на метал виторг українських компаній від продажу металургійної сировини і сталевої продукції може скоротитися до кінця року.

В Україні фіксується рекордне зростання виручки від продажу металургійної продукції з початку року. За даними Державної митної служби, українські компанії відправили на експорт чорних металів, включаючи чавун, напівфабрикати і готовий прокат на загальну суму в 7,55 млрд доларів (67% зростання в річному обсязі) за 7 місяців з початку року. Експорт виробів з чорних металів, таких як труби, цистерни, металоконструкції та іншого, також виріс майже на 29% і склав 660 млн доларів.

Попри позитивні результати для галузі в першому півріччі, металурги не розраховують на збереження зростаючої динаміки виробництва до кінця року.

У порівнянні з минулим роком, коли було падіння обсягів виробництва, в тому числі у зв'язку з коронакризою, буде деяке збільшення (виробництва – 24 канал) ... Ми вийдемо в плюс, але дуже невеликий,

– прогнозує президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він підкреслив, що на світових ринках вже помітно падіння котирувань на металопродукцію та додав, що з другої половини року слід очікувати охолодження ринку внаслідок збільшення пропозиції і зменшення попиту.

За його словами, фундаментальних підстав для нового циклу зростання цін немає. Оскільки різкий стрибок був пов'язаний в основному з великими вливаннями в економіку на тлі пандемії.

Аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун зазначив, що максимальні ціни на сталь (квадратна заготовка, сляби, ГКР) були у другій половині травня, а потім спостерігалося зниження – як мінімум на 15%. За його інформацією, ціни на ЗРС також опустилися приблизно на 25% від липневих максимумів. Аналітик прогнозує, що ціни будуть продовжувати знижуватися.

Зниження вартості металургійної сировини на всіх ринках і падіння котирувань на металопрокат в Європі і Чорноморському регіоні фіксують фахівці "Укрпромзовнішекспертиза". Також вони вважать, що саме низький попит буде підштовхувати ціни на металопродукцію вниз найближчим часом.