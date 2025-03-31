"Сильний символ": до Києва прибули парламентські представники з усієї Європи

У понеділок, 31 березня, до Києва приїхали представники парламентів країн Європи. Цей візит став символом підтримки, солідарності та довіри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Читайте також За крок до ухвалення рішення: що стримує "Коаліцію охочих" від відправлення військ в Україну

У Києві зібралися європейські парламентарі

До Києва прибули спікери та віцеспікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував парламентарям "за готовність бути поруч із Україною". За його словами, цей візит став сильним символом підтримки, солідарності та довіри.

Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру,

– підкреслив Стефанчук.

До Києва прибули представники парламентів Європи: дивіться відео

У Києві політики візьмуть участь у саміті голів парламентів. Раніше також повідомлялося, що 31 березня відбудеться церемонія вшанування третіх роковин звільнення Бучі, у якій візьмуть участь європейські парламентарі.