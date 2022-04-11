До Києва поки не варто повертатися: у КМДА пояснили причину

Попри прохання Віталія Кличка не поспішати повертатися до столиці, багато киян вже вирушили до своїх домівок. Чому КМДА просить людей не повертатися поки до Києва – читайте у статті.

Відповідь на це питання дав заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.

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За його словами, місцева влада досі закликає киян не повертатися до столиці. Принаймні, поки залишається незрозумілою ситуація на Сході України, а також через постійні ракетні обстріли на всій території країни.

Ніхто не дає гарантії, що Київ не буде обстріляний. Тим більше, що столиця залишається "ласим шматком" для ворога. Це треба чітко розуміти,

– наголосив Поворозник.

Водночас у столиці таки починає відновлюватися життя, знову запрацював бізнес, відкрилися кав'ярні. "Люди дійсно повертаються", – додав чиновник.

За даними заступника голови КМДА, наразі у Києві є проблеми з громадським транспортом. На сьогодні вже 3 мости працюють на з’єднання лівого та правого берегів. Потроху збільшують кількість трамваїв та планують змінити графік роботи метро.

"Місто оживає, але це поки обслуговуючий бізнес – кафе, СТО, заправки, перукарні тощо. Але я точно знаю, що вже приїжджає багато бізнесменів, які хочуть відновлювати роботу", – додав Поворозник.

До слова, ЗСУ відкинули російські окупаційні війська від Києва. Водночас Володимир Зеленський вважає, що про перемогу у битві за столицю говорити зарано. На питання, чи Україна виграла битву за Київ, президент відповів: "Думаю, що так, але це не остаточна перемога".

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