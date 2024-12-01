До Києва прибули новий глава Євроради та верховний представник ЄС із закордонних справ

Зранку 1 грудня до Києва з візитом прибули новий очільник Європейської ради Антоніу Кошта і верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вони приїхали до столиці України з візитом у свій перший день на нових посадах, повідомляє 24 Канал.

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До Києва прибули високопосадовці ЄС

Як повідомила Каллас, під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, її послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні.

"Ми зробимо для цього все можливе", – зазначила вона у своєму дописі в соцмережі Х (раніше твітер).

Очільник Європейської ради також зробив публікацію в соцмережі Х, де заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – наголосив він.

Додамо, що разом з Каєю Каллас та Антоніу Кошта до Києва з візитом прибула і комісарка з розширення ЄС Марта Кос.



Високопосадовці ЄС прибули до Києва / Фото з твітеру Антоніу Кошта