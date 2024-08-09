У мережі показали величезну колону військових: хто міг прибути на захист Курської області

У Курській області стався прорив кордону. Росіяни звинувачують Україну, однак достеменно невідомо, хто саме перетнув кордон із агресоркою.

Водночас туди почали прибувати російські збройні формування, які беруть участь у війні з 2014 року. Зокрема, російські воєнкори пишуть про прибуття бригади "Пятнашка", передає 24 Канал.

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Прибули нібито й інші бригади

Крім цього, пишуть про прибуття "Підрозділу добровольчого корпусу Міноборони Росії" і бійців "Групи Вагнера". Вони нібито вже вступили в бій під Суджею.

Також російські канали пишуть, що в Курську область прибув батальйон "Арбат" або "вірменський батальйон", який перебуває під командуванням Айка Гаспаряна.

Росіяни пишуть про прибуття їхніх бригад в Курську область: дивіться відео

Він був членом угруповання "Вагнер" та дослужився там до командира штурмової групи.