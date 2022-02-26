До лав холодноярівців повернулися легендарні командири 2014 року

Український народ героїчно бореться із нападом російського окупанта. Долучаються всі, хто хоче і може боронити свою державу.

У 93 бригаді Холодний Яр заявили, що до них постійно приходять резервісти. Повернулися легендарні командири, а також рядові бійці, які виборювали Україну з 2014 року.

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Вони мають унікальний досвід протистояння ворогу. Також хочемо відмітити дуже приязне ставлення місцевого населення до української армії, і вдячні кожному, хто допомагає нашим хлопцям і дівчатам,

– заявили у бригаді.

Холодноярці підкреслюють, що окупанти вражають цивільні об'єкти та військову інфраструктуру. Вбивають як армійців, так і цивільних.

"Незважаючи на це, ми контролюємо нашу ділянку фронту й не даємо російським окупаційним військам просуватися далі. Ми розбиваємо ворожу техніку й постійно беремо полонених. Нарешті ті, хто вважали, що "не все так однозначно", змогли переконатися, що Росія – ворог", – кажуть холодноярці.

Вони закликають вірити в ЗСУ, які дають смерть ворогам.



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