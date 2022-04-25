До останнього сподівались, що залізничник в Козятині живий, але його знайшли під уламками

Росіяни вранці 25 квітня атакували Козятин, що на Вінниччині. Поранені та загиблі є серед залізничників.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Рада" голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, передає 24 канал.

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"Ми до останнього сподівалися, що один залізничник, який залишався у нас вранці й його вважали зниклим безвісти, залишився живим. Проте його знайшли під уламками однієї зі станцій. Він загинув", – сказав Камишін.

Знищують залізницю

За словами Камишіна, також є 4 поранені залізничники різного ступеня важкості. Він зазначив, що за всю історію війни це найважчий удар від російських ворогів.

Це системний удар по п'яти станціях. Всі ракетні удари були протягом однієї години. На жаль, бачимо, що ворог продовжує системно бити залізничну інфраструктуру,

– сказав Камишін.

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