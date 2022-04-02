Росіяни надіслали десантників до Пісків у Харківській області

Росія перекинула на Харківщину десантників з Бєлгородської області. Наразі вони перебувають у районі населеного пункту Піски.

Це інформація від Генштабу ЗСУ станом на ніч проти 2 квітня. Там уточнили, що нові підрозділи перекинули з російського міста Валуйки.

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На який напрямок можуть кинути десантників

У такий спосіб ворог намагається нарощувати угруповання військ. Ймовірно, підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії хочуть залучити до бойових дій на Донецькому напрямку.

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Крім цього, у Генштабі розповіли, що ворожі війська продовжують блокувати Харків. Вони здійснюють перегрупування й вдаються до артилерійських обстріл житлових кварталів. Також окупанти проводять повітряну – хочуть за допомогою безпілотників дізнатися про позиції ЗСУ.

Наші військові додали, що наразі російські окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм (там, за словами очільника ОВА, тривають найзапекліші бої). Вони утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець й перегруповуються, аби створити наступальне угруповання.

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