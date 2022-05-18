До початку червня ажіотаж спадатиме, але ціни підвищуватимуться, – Омельченко про пальне

Ринок нафтопродуктів дуже серйозний і складний, бо там є багато гравців та інтересів. Зараз є спекулянти, які хочуть на цьому заробити.

Про це для 24 каналу розповів директор Енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він зазначив, що важко спрогнозувати, коли ситуація з паливом стабілізується.

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"Думаю, до початку червня це поступово спадатиме, ажіотаж на заправках, але одночасно ціни зростатимуть", – сказав Омельченко.

Проблеми зменшаться не одразу

Експерт наголосив, треба розуміти, що поки триває війна, а наша інфраструктура багато в чому знищена, існують логістичні проблеми, то на 100% стабільного ринку не буде. Проте уряд має можливість максимально мінімізувати ці складнощі й зробити так, щоб власники транспорту могли відчувати комфорт.

Я очікую, що проблеми потроху зменшуються, але не одразу,

– вважає експерт.

Омельченко закликав автомобілістів менше їздити, використовувати велосипеди та громадський транспорт, бо на сьогодні кожен зекономлений літр пального – це крок до нашої загальної перемоги.

Трейдери можуть маніпулювати ринком

Автомобілісти скаржаться, що на заправках немає дизеля. Омельченко пояснив, що ця речовина перш за все йде на армію та агропромисловий комплекс, тому запит на дизель у цю пору традиційно великий. Однак, зазначив експерт, якщо розв'яжуть логістичні проблеми, то буде більш-менш збалансоване державне регулювання й проблеми зменшаться.

За словами експерта, добре, що відмовились від держрегулювання граничних цін на пальне, але повністю від цього відмовлятися не можна, оскільки ринок може потрапити під владу трейдерів. Вони ж можуть підвищувати ціни до небес, тому уряд має перейти від жорстких адміністративних методів цінового утворення до тонших – як метод антимонопольного регулювання та захисту прав споживачів.

"Те, що трейдери захочуть заробити, це не підозра, а вже факт, бо продають паливо вже й по 70 гривень за літр, і по 100. А ще перепродають, підробляють чеки, тому держава не має давати спуску й повинна жорстко карати їх", – додає Омельченко.

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