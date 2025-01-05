До Польщі знову залетіла метеорологічна куля з Росії

Росія породжує створювати загрозу для всього світу. До Польщі знову залетіла метеореологічна куля звідти.

У місті Елк Вармінсько-Мазурського воєводства на півночі Польщі виявили метеорологічну кулю. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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Що відомо про це

Припускають, що вона, ймовірно, залетіла з російського Калінінграда.

Повітряну кулю знайшли в лісі поблизу села Простки, що в Елкському повіті. Працівники місцевого лісництва сповістили про знахідку поліцію.

Попередній огляд обʼєкта підтвердив, що це метеорологічний прилад. Його використовують для вимірювання температури.

На те, звідки прибула куля, вказує маркування кирилицею на ній.

Раніше стало відомо, що повітряна куля, яка влетіла в польський повітряний простір із території Росії 20 червня, кружляла там 5 годин.

Наголошують, що об'єкт не становив загрози національній безпеці Польщі, а з огляду на "можливі негативні наслідки" його знищення Оперативне командування ухвалило рішення цього не робити.