До порту Чорноморська прибуло друге судно під завантаження: забиратиме кукурудзу

Ввечері 10 серпня до порту Чорноморська прибуло друге судно під завантаження. Мовиться про балкер OSPREY S.

У Міністерстві інфраструктури України розповіли, що він здатен перевозити до 30 тисяч тонн української кукурудзи.

Важливо У порт Чорноморська вперше від початку війни прибуло судно під завантаження

Зауважимо, що це вже друге судно, яке зайшло під завантаження до порту "Чорноморськ" у межах підписаної Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Напередодні, 9 серпня, з порту Чорноморська вийшли ще 2 судна. "Зерновим коридором" вирушили чергові 70 тисяч тонн продовольства.

2 судна вийшли із порту "Чорноморськ" з загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї,

– мовиться в повідомленні.

Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць

Наша держава планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він також додав, що прагне, щоб українські порти працювали як на вихід, так і на вхід.

Ціль України на майбутнє – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".

Якщо ж говорити про поточну ситуацію, то нам необхідно спочатку вивезти торішній урожай. Мовиться про 20 мільйонів тонн продукції. І лише після цього можна буде займатись експортом того, що українські аграрії зібрали цьогоріч.