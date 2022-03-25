До Путіна зі зброєю не підберешся, – міжнародний оглядач Яковина

Дехто очікує, що незабаром у Росії відбудеться переворот, який повалить режим Володимира Путіна. Однак насправді прибрати його з посади президента Росії – дуже складно.

Про це заявив міжнародний оглядач Іван Яковина в ефірі 24 каналу. За його словами, просто відсторонити Путіна – неможливо.

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Чинний очільник Кремля 20 років готувався до того, що його спробують відсторонити. Тож він використовує численні системи перевірки, має безліч резиденцій і насправді ніхто достеменно не знає, де і коли він перебуває.

У Путіна величезна охорона, до нього зі зброєю не підберешся, потрібна якась військова операція,

– підкреслив Яковина.

Він наголосив, що усі хотіли б переворот, але технічно це зробити важко. На думку радника голови ОП, Шойгу чи Герасимов могли б це організувати, оточити Кремль танками і сказати: "Виходи, піднявши руки".

Яковина про ймовірний переворот в Кремлі: дивіться відео