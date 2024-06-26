До розіграшу "Бентлі" серед тих, хто донатив на літаки-камікадзе, залишилось два дні

"Українська команда" проведе розіграш "Бентлі" серед учасників збору на літаки-камікадзе 28 червня на своїх сторінках в соцмережах.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Реквізити для донатів можна знайти у соцмережах "Української команди".

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Зовсім скоро "Українська команда" розіграє "Бентлі" серед благодійників

"28 червня на сторінках "Української команди" в соціальних мережах відбудеться розіграш "Бентлі". Цю автівку передав військовий, щоб допомогти побратимам. Переможця буде визначено за допомогою рандомайзера", – йдеться у повідомленні.

Зараз ще є можливість долучитися до збору та стати учасником розіграшу, зазначають волонтери.

Кожні 200 гривень донату – один шанс виграти авто. Більший донат – більше шансів. В коментарях до донату або призначенні платежу пишіть слово "Бентлі" та телефон для зв'язку в разі вашої перемоги,

– нагадують в "Українській команді".