До тих, хто виїжджає поза гуманітарними коридорами: це дуже небезпечно

13 березня в Україні відкрили чергові гуманітарні кордони. Міністерка Ірина Верещук наголошує на тому, що виїжджати поза ними – небезпечно.

У своєму ранковому зверненні 13 березня міністерка Ірина Верещук закликала людей використовувати лише організовані гуманітарні коридори. В інакшому випадку є високі шанси наражати себе на небезпеку, передає 24 канал.

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Ірина Верещук просить не ризикувати життям себе та рідних

Міністерка розуміє, що дуже багато людей відчувають небезпеку та намагаються покинути населені пункти. Але вона також додала, що неможливо організувати гуманітарні коридори відразу по всіх напрямках. Тож, на жаль, є можливість безпечно вибиратися лише тими, які попередньо узгоджені з окупантами.

Тому Ірина Верещук попрохала уважно слухати інформацію, яку подає міністерство про відкриті гуманітарні коридори. Зокрема, про напрямки та точки збору.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук 13 березня:

Окремо вона звернулася до тих, хто хоче таки самостійно виїхати в обхід гуманітарному коридору.

В інший спосіб виїхати дуже небезпечно для вашого життя та життя ваших дітей, рідних і близьких,

– наголосила міністерка.

Зазначимо, що 13 березня оголосили про відкриття 14 гуманітарних коридорів. Їх узгодила не лише українська сторона, а й окупанти. Але варто розуміти, що вірити словам російських найманців – зась. Свідченням того є регулярні обстріли, а також блокування деяких коридорів протягом кількох діб.

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