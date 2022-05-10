До "тіла" Путіна допустили загадкового незнайомця

Конспірологічне. Цікаво розпізнати. Після офіційної церемонії (параду 9 травня – 24 канал) до Путіна підійшов молодий чоловік і вони приблизно хвилину спілкувався, поки переходили на іншу локацію.

Темна конячка

Людина з близького оточення, зважаючи на те, як його пропустила до Путіна охорона.

Варте уваги Путін жодного разу не згадав назву України на параді: це говорить про 3 речі

Варіанти:

особистий помічник;

лікар;

хтось із керівництва особистої охорони (не Рубєжний).



Загадковий супутник Путіна може бути Дмитром Ковальовим – одним із керівників адміністрації Кремля / Фото з фейсбуку Віктора Шлінчака

Судячи по одягу, може бути ким-завгодно з цих позицій. Є ідеї, як вирахувати, хто це? Оскільки його так близько підпускають, може, він – наша надія?

P. S. Пишуть, що один із керівників кремлівської адміністріції Дмитро Ковальов (ніби пресслужби). 36 років. Грає в хокей. Можливо, на цьому фоні познайомились з Путіним. Але контакт дуже близький. Не просто як з рядовим підлеглим.

Актуальне – на параді Путін жодного разу прямо не згадав Україну: дивіться відео