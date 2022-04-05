До Токіо прилетіли 20 біженців з України
5 квітня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:Sky News
У японську столицю прибули 20 українських біженців. Їх підтримав японський уряд.
Українці віком від 6 до 66 років. Вони вирушали до Японії з Польщі разом із міністром закордонних справ Йосімаса Хаясі.
До теми У Литві зареєстрували майже 40 тисяч біженців з України
Уряд Японії прагне надати максимальну підтримку цим 20 українцям, щоб допомогти їм жити з відчуттям миру в Японії, незважаючи на те, що вони далеко від рідного краю,
– сказав він.
Також зазначається, що раніше уряд Японії не хотів приймати іноземців, але тепер політика змінилась.
Вас може зацікавити виступ президента перед парламентом Японії: дивіться відео