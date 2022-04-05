До Токіо прилетіли 20 біженців з України

У японську столицю прибули 20 українських біженців. Їх підтримав японський уряд.

Українці віком від 6 до 66 років. Вони вирушали до Японії з Польщі разом із міністром закордонних справ Йосімаса Хаясі.

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Уряд Японії прагне надати максимальну підтримку цим 20 українцям, щоб допомогти їм жити з відчуттям миру в Японії, незважаючи на те, що вони далеко від рідного краю,

– сказав він.

Також зазначається, що раніше уряд Японії не хотів приймати іноземців, але тепер політика змінилась.

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