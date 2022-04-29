"До цього нас довели Путін і Шойгу": у мережі показали різницю між аптечками окупантів та ЗСУ

У Росії недостатнє фінансування військових. Про це говорить те, що окупанти не завжди мають бронежилети, каски чи навіть нормальні аптечки. Водночас Збройні Сили України забезпечені всім необхідним. У мережі показали різницю між аптечками російських військових та ЗСУ.

Фотопорівняння оприлюднив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у соцмережі. Він отримав його від самих росіян.

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По фото помітно, що аптечки російського та українського військових дуже відрізняються. "До цього нас довели Путін і Шойгу…", – скаржаться росіяни.



Різниця між аптечками російських військових (зверху) та ЗСУ (знизу)

До слова, вже 2 місяці Україну атакують сотні російських ракет. Але попри те, що Росія дуже хвалиться своїми ракетами, у неї є проблеми. Експерт Олександр Мусієнко каже, що у ракетах фіксуються все частіші збої, через це вони або не влучають в ціль, або падають поруч й не розриваються.

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