До України повернули 501 тіло загиблих

В Україну повернули 501 тіло загиблих. Російська сторона стверджує, що вони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це 16 липня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернення тіл загиблих?

Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні процедури, щоб встановити особи кожного із репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України,

– йдеться в повідомленні.

Також Коордштаб подякував за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окремо висловили подяку особовому складу Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ.

Попередній обмін відбувся 18 червня. Тоді до України повернули тіла 522 загиблих, які могли належати полеглим українським військовим.