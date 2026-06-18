Найближчим часом правоохоронці та експерти проведуть необхідні експертизи для встановлення особи кожного загиблого. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про повернення тіл?

Наразі всі репатрійовані тіла передадуть для проведення необхідних слідчих та експертних процедур. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять комплекс експертиз, після чого розпочнеться процес офіційної ідентифікації загиблих.

У Координаційному штабі наголосили, що встановлення особи кожного полеглого є важливим етапом для подальшого інформування рідних та належного вшанування пам’яті захисників і цивільних громадян.

Україна провела чергову репатріацію / Фото Координаційний штаб

Повернення загиблих стало можливим завдяки спільній роботі низки державних органів та структур сектору безпеки й оборони. До проведення репатріаційних заходів були залучені:

співробітники Координаційного штабу,

Об’єднаного центру при Службі безпеки України,

Збройних Сил України,

Міністерства внутрішніх справ України,

Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

Державної служби України з надзвичайних ситуацій

інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також українська сторона висловила вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Що відомо про попередні обміни тілами?

У межах перших репатріаційних заходів 2026 року в Україну повернули 1 тисячу тіл загиблих. За твердженням росіян, усі передані тіла належать загиблим українським військовослужбовцям.

Російський чиновник Володимир Мединський, за даними пропагандистського видання "ТАСС", повідомив, що Росія отримала 38 тіл загарбників, серед них було тіло окупанта, якого передали Україні під час попереднього обміну.

Крім того, у проєкті "Хочу жить" зазначили, що серед тіл, які Росія раніше передавала Україні, неодноразово виявляли загиблих російських окупантів. Там припускають, що або "міністерству оборони Росії настільки наплювати на своїх загиблих і зниклих безвісти, або їх кількість настільки велика, що вони не можуть впоратися з обробкою тіл".