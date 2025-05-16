До України повернули тіла 909 полеглих захисників

16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Вони воювали на 8 напрямках.

Вони загинули під час оборони Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямку. Деякі тіла повернули з моргів на території Росії.

Полеглих оборонців вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.