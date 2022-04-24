До України привезли Благодатний вогонь: святиню вже зустріли на Волині та в Одесі
Джерело:Obozrevatel
Опівночі 24 квітня, на український Великдень, першою Благодатний вогонь зустріла Волинь. Згодом естафету в Україні перейняла Одеса.
Подія у певному сенсі була справді історичною, адже щороку вогонь із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі доправляють в Україну літаком. Цього ж разу це відбулось сушею.
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Благодатний вогонь в Україні
В Україні Благодатний вогонь цьогоріч прийняла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. Духовний наставник привітав присутніх, отримавши вогонь, зі словами: "Христос Воскрес!".
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл переймає Благодатний вогонь / Фото "Волинські Новини"
Згодом, у супроводі патрульної поліції, благодатне полум'я відвезли у волинський храм, щоб місцеві жителі мали змогу принести диво у свої домівки. Після цього поліцейські розвезли Благодатний вогонь по церквах в Україні.
Однією з перших його отримала Одеська єпархія Української православної церкви. Окрім священнослужителів, святиню також зустрів Геннадій Труханов.
Благодатний вогонь в Одесі / Фото Vgorode.ua