До України привезли Благодатний вогонь: святиню вже зустріли на Волині та в Одесі

Опівночі 24 квітня, на український Великдень, першою Благодатний вогонь зустріла Волинь. Згодом естафету в Україні перейняла Одеса.

Подія у певному сенсі була справді історичною, адже щороку вогонь із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі доправляють в Україну літаком. Цього ж разу це відбулось сушею.

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Благодатний вогонь в Україні

В Україні Благодатний вогонь цьогоріч прийняла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. Духовний наставник привітав присутніх, отримавши вогонь, зі словами: "Христос Воскрес!".

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл переймає Благодатний вогонь / Фото "Волинські Новини"

Згодом, у супроводі патрульної поліції, благодатне полум'я відвезли у волинський храм, щоб місцеві жителі мали змогу принести диво у свої домівки. Після цього поліцейські розвезли Благодатний вогонь по церквах в Україні.

Однією з перших його отримала Одеська єпархія Української православної церкви. Окрім священнослужителів, святиню також зустрів Геннадій Труханов.

Благодатний вогонь в Одесі / Фото Vgorode.ua