До України суне новий циклон: прогнозують снігопади та морози

Синоптики попереджають, що Україну охопить новий циклон. Через це західні та північні регіони вже у ніч на 30 січня відчують снігопади та вітри.

Циклон утворився біля Ісландії і впродовж 29 січня буде циркулювати Європою. Україна ж відчує його вплив вже серед ночі.

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Це призведе до погіршення погодних умов в Україні: поривчастий вітер, на заході та півночі країни снігопади. Також знизиться нічна температура повітря,

– повідомляє Укргідрометцентр.

Невеликий та помірний мокрий сніг падатиме в більшості регіонів України. Але у західних та північних областях місцями будуть значні опади.

Пориви вітру, хуртовини і значна небезпека

На 30 – 31 січня в Україні передають пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Західні області знову відчуватимуть стихію найбільше, тут прогнозують вітер місцями 25 метрів за секунду. В Карпатах хуртовини і вітер 25 – 30 метрів за секунду.

Уночі в західних та Житомирській областях значний сніг. Синоптики навіть оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. Попереджають і про те, що через таку погоду можуть бути порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Адже на дорогах місцями буде ожеледиця.

Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, вдень від -3 до +3 градуси.

Карпати накриє сильний сніг та хуртовини. Температура вночі та вдень -6...-11 градусів морозу.

Погода в Україні

У більшості областей в лютому середня температура коливатиметься у межах 0...-4. Дещо тепліше буде на Закарпатті та у південних областях. Значну територію України також накриє невеликий мороз у лютому.

До того ж над нашою країною рухається циклон "Марія", який приніс із собою сніг. У суботу та неділю атмосферні фронти перемістяться на південь та схід країни.

Синоптики прогнозували, на Львівщині 29 – 31 січня буде шалений вітер. Негода може скувати дороги та залишити людей без електроенергії.

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