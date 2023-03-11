Здатний викликати масштабні епідемії: до України завезли заражені вірусом устриці

В Україну завезли устриці із небезпечним вірусом. Мовиться про продукт, який експортували з Франції для продажу у мережі "Метро".

Однак днями з'ясувалася, що устриці заражені небезпечним вірусом. Торгових представників закликали вилучити цей товар із магазинів протягом двох днів.

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Що відомо про небезпечний продукт

В устрицях (Crassostrea gigas), що експортувалися з Франції до України виявили норовірус. Також зазначається, що:

виробник цих устриць Les jardins ostréicoles de tatihou , France,

цих устриць , France, пакувальник: Friulpesca SRL, Italy,

одержувач товару: ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

Що про це каже магазин "Метро"

Представники "Метро Україна" вже відреагували на інцидент.

Устриці не потрапили у продаж. Вони були утилізовані, як тільки ми отримали інформацію від Держспоживслужби. Для нас здоров’я споживачів один з основних пріоритетів,

– повідомив відділ комунікації.

Чим небезпечний норовірус

Норовірус – одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження. Він відзначається високою заразністю і стійкістю, здатний викликати масштабні епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку і статі.

Також зазначається, що нововірус здатний витримувати сильні перепади температур і не реагує на безліч дезінфекційних засобів. Імунітет після цієї інфекції не стійкий, зберігається від пів року до двох років (зазвичай 6 – 8 тижнів). Втім навіть протягом цього періоду можна заразитись іншим штамом Норовірусу.

Додамо, що раніше в Україну завезли морепродукти із небезпечним канцерогеном. У складі замороженого міксу, який було привезено з Латвії, виявили кадмій, який заборонено у країнах Євросоюзу. Небезпечний канцероген виявили в замороженому міксі морепродуктів виробника Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China.