До Верховної Ради – лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або тестом

Закликаючи всіх українців вакцинуватися, щоб не допустити зростання смертності в Україні від коронавірусної пандемії, ми маємо оголосити про можливість роботи у Верховній Раді тільки вакцинованих осіб, або тих, хто здав ПЛР-тест.

З такою ініціативою, я нещодавно виступила на одній з Погоджувальних рад.

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Дякую колегам і коліжанкам – дослухалися! Тому без вагань підписалася під проєктом Постанови ВРУ "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Суть документа дуже проста – на роботу в Раду заходимо лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19! Або це має бути негативний результат тестування методом ПЛР не менше ніж за 48 годин.

Ці правила будуть і мають бути однакові для всіх: депутатів, помічників, працівників Апарату, журналістів та інших відвідувачів Парламенту.

Мусимо бути відповідальними! Своїм особистим прикладом треба доводити безальтернативність вакцинації.

Маємо солідаризуватися з вчителями, лікарями, науковцями, службовцями центральних та місцевих органів влади, до яких зараз встановлюються аналогічні вимоги.