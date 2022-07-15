"Не вистачає гарматного м'яса": в росії вирішили залучати до війни навіть злочинців, – Данілов

Попри те, що росія досі не оголосила мобілізацію, її запустили приховано – на війну вербують навіть злочинців.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Очевидно, що російському міноборони не вистачає "гарматного м'яса"

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Яким чином в росії влаштували приховану мобілізацію

російським контрактникам начебто збільшили виплати за участь у війні та створюють "добровольчі батальйони" за участі в'язнів.

На росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони",

– зазначив Данілов.

російські загарбники просто не можуть собі дозволити відкрито оголосили загальну мобілізацію по всій країні. А ось вербувати тих людей, які перебувають у місцях позбавлення волі – можуть. За даними Данілова, ті уже почали підписувати контракти.

Ще одна ганебна сторінка в історії

Секретар РНБО зауважив, що це аж ніяк не допоможе росії у війні проти України, адже вільну армію не переможуть раби і злочинці.

І те, що стане однією з найганебніших сторінок війни, розв'язаної росією, – залучення до війни з Україною в’язнів, засуджених за кримінальними статями. Чи може перемогти вільних армія рабів і злочинців,

– написав Олексій Данілов.

До слова, британська розвідка повідомляла, що російська армія стикається з проблемами морального і психологічного стану бійців через відсутність перерв в активних бойових діях – бойовики просто виснажені.

Крім того, втрати російської армії у війні лише зростають, якщо не оголосять мобілізацію, воювати буде нікому. Станом на 15 липня ЗСУ ліквідували щонайменше 38 тисяч окупантів.

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