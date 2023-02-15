До власника IT-компанії MacPaw Олександра Косована прийшли з обшуками

В Олександра Косована – власника IT-компанії MacPaw – 15 лютого проводять обшуки. Правоохоронці перевіряють офіс та дім бізнесмена.

Про обшук повідомив сам Косован у соцмережі. У пресслужбі Нацполіції у коментарях 24 Каналу розповіли, що наразі не мають інформації про інцидент. У СБУ також немає жодних даних про обшук.

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Власник MacPaw звинуватив чиновників у бажанні заволодіти земельними ділянками MacPaw. Їх IT-компанія придбала упродовж 2016 – 2021 років.

Українці обурені обшуками у Косована. Зокрема, Олег Гороховський наголосив, що власник MacPaw – меценат, візіонер, патріот, і в образу його не дадуть.

Що відомо про MacPaw

MacPaw – українська IT-компанія зі штаб-квартирою у Києві. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проводила активну волонтерську діяльність. Зокрема, MacPaw Foundation запустила міжнародну кампанію #DiakuYOU. Її метою є подякувати людям із різних куточків світу, які підтримують Україну.

Цією кампанією ми хочемо висловити подяку всім людям, які підтримують українців: від наших користувачів і партнерів з усього світу до урядів країн, волонтерів, лікарів, журналістів, парамедиків, захисників та кожної окремої людини, яка надала допомогу Україні,

– розповідав Косован.

Людей закликали публікувати у мережі дописи з тегом #DiakuYOU.