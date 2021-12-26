До Водохреща: у ТКГ розповіли, коли можуть вирішити питання обміну полоненими

У Тристоронній контактній групі відзначили, що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими. Москва повністю ігнорує цю тему.

На останньому засіданні щодо цього питання не поставили крапку. Про це розповіла учасниця української делегації у гуманітарній підгрупі ТКГ Тетяна Іванова.

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У нас є надія, що, можливо, це питання, якщо не до Нового року, то до Різдва або до Водохреща буде вирішено,

– наголосила Іванова.

Вона додала, що Україна робить все можливе, щоб обмін відбувся.

Росія нічого не робить

Представник окремих районів Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими.

В ефірі одного з українських телеканалів він сказав, що сумнівається, чи вдасться провести обмін до кінця року. На останньому засіданні ТКГ, зазначив журналіст, Росія ще раз наголосила, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту.

Скільки українців є в полоні окупантів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що у полоні окупантів на Донбасі перебуває 300 громадян України, серед яких 40 – військові. Також 258 українців вважають зниклими безвісти.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович каже, що Київ пропонує 3 варіанти обміну утримуваними особами. Однак Росія відкидає їх. Україна готова обміняти 60 людей.

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