До яких держреєстрів в Україні все ще є обмеження: чим це обумовлено та наскільки ефективно

Ні для кого не секрет, що Росія у війні намагається не лише зброєю знищити українців, а й активно діє на інформаційному полі, розповсюджуючи свою пропаганду. Однак окрім видимого нападу, відбувалися й непомітні для широкого загалу кібератаки країни-агресорки на державні реєстри.

Зокрема, атаки здійснювалися на Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Про це розповів керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик.

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Обмеження зберегло дані українців

За словами Віктора Дубовика, ці реєстри, які забезпечують право власності громадян, є ключовими. Саме тому Міністерство юстиції ухвалило рішення повністю відімкнути ці реєстри від загальної мережі, що забезпечило їхнє автономне функціонування і збереження всіх даних на відповідних серверах.

Завдяки цьому з 24 лютого, коли цей доступ був припинений, й до моменту його поступового відновлення жодним кіберзлочинцям не вдалося дістатися до відомостей, які містяться в цих реєстрах.

До деяких реєстрів доступ все ще обмежений

Під час воєнного часу Офіс протидії рейдерству проводив роботу щодо точкового закриття юридичних шпарин. Адже вони могли бути використані для вчинення незаконних реєстраційних дій.

Загалом обмеження на першому етапі були жорсткі, коли дозволявся лише дуже малий перелік реєстраційних дій. Станом на зараз дозволено проводити майже всі реєстраційні дії, але з певними особливостями, які зумовлені нашим воєнним історичним періодом,

– підкреслив Віктор Дубовик.

Наразі, за словами керівника Офісу протидії рейдерству, діють обмеження щодо реєстраційних дій, які пов'язані з відчуженням часток у статутних капіталах на підставі довіреностей, зокрема, іноземних. Також діють заборони на: