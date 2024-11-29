Для росіян погана перспектива: куди котиться рубль

Російський рубль обвалився до 111 за долар. Однак не сягнув "дна", бо не має його. Він може нескінченно падати, і вже найближчим часом девальвує мінімум до 120 за долар.

У цьому зацікавлений російський Мінфін, а російська влада взагалі ухвалила разюче рішення: послабила вимоги експортерам щодо повернення валютної виручки в Росію. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц сказав 24 Каналу, що це погана перспектива для ворога.

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На який шалений крок пішов Кремль

Російські експортери продають товари за кордоном, отримують валюту і мають її повернути в Росію, щоб укріпити рубль. Але російська влада послабила вимоги експортерам щодо повернення валютної виручки у країну.

Якщо у 2022 році змушували повернути в російські банки 80% валюти, і з них понад 90% продати протягом трьох місяців, то тепер повертати можна 25%. За таких умов відбудеться девальвація рубля, але Мінфіну легше наповнювати держбюджет.

При цьому, інфляція зростає. Росіяни, які купують імпортні товари, зокрема китайські, забувають, що юань також дорожчає. Якщо ще недавно курс був 10 рублів за юань, то сьогодні вже 14. Тобто все, що ворог придбав у Китаю, зросло на 40%.

Рубль буде й надалі падати. Темпи залежатимуть від ціни на нафту, доходів з експорту та дефіциту в бюджеті. Але перспектива для росіян погана. Рубль буде обезцінюватися. Імпортні товари дорожчатимуть,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

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Прогноз на курс рубля

У найближчі 3 – 6 місяців рубль може обвалитися до 120 – 125 за долар. Такий сценарій вигідний російському міністерству фінансів. Ніхто з цим не буде боротися, вважає Ліпсіц. Ба більше, російська влада "підстьобує" інфляцію.

Я ж кажу, що російська влада шизофренічна. Однієї рукою бореться з інфляцією, іншою – "підстьобує",

– зазначив він.

Девальвація рубля призводить до підвищення цін на імпортні товари, що пришвидшує інфляцію. Водночас експортери отриману валюту конвертують у рублі, й у такий спосіб бюджет отримує більше грошей.