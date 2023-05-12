До зими Україна повністю хоче завершити війну, – Данілов
12 травня 2023, 14:33Читать новость на русском
Джерело:Report
Україна та партнери нашої держави очікують контрнаступу ЗСУ, який повинен розпочатися незабаром. Дехто покладає на нього вирішальні надії у війні, що триває понад рік, а дехто рекомендує не втрачати голову.
Попри це українські військові мають доручення звільнити всі території держави, включно з Кримом, від терористів-агресорів, і згідно з планами, це може трапитися до зими 2023 року. Про це в інтерв'ю розповів секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.
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