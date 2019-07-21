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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      До чого призведе ймовірна коаліція "Слуги народу" з "Голосом": думка експерта

      1532 Читать новость на русском
      До чого призведе ймовірна коаліція партії Слуга народу і Голос

      Ймовірна коаліція "Слуги народу" з "Голосом" не матиме проблем зі схожістю в електораті за віком та, відповідно, їхніми потребами. Це буде така собі "про бізнес" політика. Однак ідеологічно у них є достатньо розбіжностей.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг" та Світлана Хутка, експертка Київського міжнародного інституту соціології.

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      Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії: З соціально-економічних питань – якщо буде, наприклад, відбуватися коаліція між "Слугою народу" і "Голосом" – то проблем не буде взагалі. Тому що в них за віком дуже схожий електорат. Останні червневі опитування, які я бачив: у віковому розрізі понад 60% кожної з цих партій у віці до 45 років. Це буде означати суттєву зміну політики, особливо, порівняно з обіцянками, які давали політики протягом десятиріч в Україні. Це буде така більше "про бізнес" політика, спрямована більшою мірою на створення робочих місць, на кращу роботу, на більшу кількість можливостей, на підтримку підприємництва.

      Дарія Кудімова, ведуча: Це декларується, але не факт, що це буде.

      Гліб Вишлінський: Насправді, а чому б і ні? Ви ж розумієте, що кожна партія хоче втримати своїх виборців.

      Дарія Кудімова: Чому б і ні? Тому що там, як мінімум, є група впливу Коломойського, і вона дуже сильна. Навряд, йому сподобаються закони про демонополізацію та деолігархізацію. 

      Гліб Вишлінський: Це є інше питання. Ви ж розумієте, що є багато ініціатив, які не будуть шкодити Коломойському і які будуть допомагати українцям реалізовувати свій економічний потенціал. Навіть в гіршому варіанті, якщо ми розглядаємо ситуацію, коли він матиме великий вплив. Тут ще дуже важливо, як сама "Слуга народу" як партія і ця коаліція будуть розуміти, хто є їхнім виборцем, які в них є інтереси. Набагато більшою проблемою буде, якщо за числами буде так складатися, що коаліцію треба формувати з "Батьківщиною". Там виборець прямо інший. Там ті самі дві третини, але вже старші 55 років. Зовсім інші програмні позиції. Тому що між "Слугою народу" і "Голосом" в соціально-економічній частині програмні позиції сходяться на там 95%. 

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      Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг": А в ідеологічній частині там можуть бути розбіжності. Так от в коаліції з "Батьківщиною" – навпаки. Напевно, в ідеологічній частині там зі "Слугою народу" все по одній лінії могло би бути. А з точки зору соціально-економічних ініціатив, звичайно, Юлія Тимошенко вважається соціально орієнтованим політиком. А я маю на увазі, що вона точно попіклується про всіх нужденних щодо зарплат, пенсій і так далі. Відповідно, це трішки розбігається з тою категорією, про яку говорив колега.

      антипович
      Олексій Антипович

      Світлана Хутка, експертка Київського міжнародного інституту соціології: Але турбуватися про зарплатню і пенсію довдеться всім. Тому що треба розуміти, що, скажімо, свої голоси "Слуга народу" отримав в силу очікувань, які є у населення щодо вирішення найбільш актуальних для нього питань: тарифи, заробітна плата, пенсія. 

      хутка
      Світлана Хутка

      Відео марафону про вибори на 24 каналі:

      результати екзит поліу вибори у вру
      Результати екзит-полу станом на 18:00/ Інфографіка 24 каналу

       

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Партія Голос Святослав Вакарчук - новини Володимир Зеленський Коаліція
      Джерело: 24 канал
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