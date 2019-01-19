До спадщини ЮНЕСКО може увійти ще одна історична пам'ятка України

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО розглядає заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку всесвітньої культурної спадщини.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

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Аккерманська фортеця унікальна тим, що поєднує в собі шматок античного міста Тіра із шедевром європейського фортифікаційного мистецтва.

Науковці стверджують, що ця архітектурна пам'ятка відповідає щонайменше трьом критеріям ЮНЕСКО. По-перше, фортеця відображає важливість взаємозв’язку людських цінностей та розвитку містобудування. По-друге, вона ілюструє важливі етапи в історії людства. І по-третє, ця пам'ятка пов’язана з подіями та традиціями.

Крім того, Аккерманську фортецю планують включити до транскордонної групи. До прикладу, у партнерстві з Туреччиною, Румунією та Польщею.

Нагадаємо, що Софійський собор і Києво-Печерська лавра ризикують потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО через незаконні забудови у лаврі, зведення яких триває і сьогодні.

Чим відома Аккерманська фортеця?

Аккерманська фортеця – це історико-архітектурна пам'ятка XIII-XV століття, розташована у Білгород-Дністровську Одеської області. Колись на місці Аккерманської фортеці існувало грецьке місто Тіра, засноване в VI столітті до нашої ери.



Засновниками фортеці більшість істориків вважають генуезців, які прийшли в Причорномор'я у XIII столітті. Будівництво історичної споруди тривало приблизно 200 років. У 15 столітті будівля потрапляє під владу Туреччини і отримує назву Аккерман, що в перекладі означає "білий камінь". Фортеця й справді побудована із вапняку.



За всю історію свого існування споруда неодноразово була в облозі та страждала від нападів татарських, турецьких, козацьких та російських військ. За переказами, сюди був засланий поет Овідій через неповагу до імператорської особи та його сім’ї.



Сьогодні архітектурна пам'ятка Білгород-Дністровська користується великою популярністю серед туристів. У листопаді 2017 року Одеська облдержадміністрація створила робочу групу, яка оформила заявку на внесення Аккерманської фортеці до культурної спадщини ЮНЕСКО.



Археологічні розкопки грецького міста Тира біля Аккерманської фортеці



Малюнок з історичного альбому Аккерманської фортеці