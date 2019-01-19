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      До спадщини ЮНЕСКО може увійти ще одна історична пам'ятка України

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      До спадщини ЮНЕСКО може увійти Аккерманська фортеця
      До спадщини ЮНЕСКО може увійти Аккерманська фортеця / http://www.discoverukraine.com.ua

      Національна комісія України у справах ЮНЕСКО розглядає заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку всесвітньої культурної спадщини.

      Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації. 

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      Аккерманська фортеця унікальна тим, що поєднує в собі шматок античного міста Тіра із шедевром європейського фортифікаційного мистецтва.

      Науковці стверджують, що ця архітектурна пам'ятка відповідає щонайменше трьом критеріям ЮНЕСКО. По-перше, фортеця відображає важливість взаємозв’язку людських цінностей та розвитку містобудування. По-друге, вона ілюструє важливі етапи в історії людства. І по-третє, ця пам'ятка пов’язана з подіями та традиціями.

      Крім того, Аккерманську фортецю планують включити до транскордонної групи. До прикладу, у партнерстві з Туреччиною, Румунією та Польщею.

      Нагадаємо, що Софійський собор і Києво-Печерська лавра ризикують потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО через незаконні забудови у лаврі, зведення яких триває і сьогодні.

      Чим відома Аккерманська фортеця?
      Аккерманська  фортеця – це історико-архітектурна пам'ятка XIII-XV століття, розташована у Білгород-Дністровську Одеської області. Колись на місці Аккерманської фортеці існувало грецьке місто Тіра, засноване в VI столітті до нашої ери.

      Засновниками фортеці більшість істориків вважають генуезців, які прийшли в Причорномор'я у XIII столітті. Будівництво історичної споруди тривало приблизно 200 років. У 15 столітті будівля потрапляє під владу Туреччини і отримує назву Аккерман, що в перекладі означає "білий камінь". Фортеця й справді побудована із вапняку.

      За всю історію свого існування споруда  неодноразово була в облозі та страждала від нападів татарських, турецьких, козацьких та російських військ. За переказами, сюди був засланий поет Овідій через неповагу до імператорської особи та його сім’ї.

      Сьогодні архітектурна пам'ятка Білгород-Дністровська користується великою популярністю серед туристів. У листопаді 2017 року Одеська облдержадміністрація створила робочу групу, яка оформила заявку на внесення Аккерманської фортеці до культурної спадщини ЮНЕСКО. 

      Аккерманська фортеця ЮНЕСКО
      Археологічні розкопки грецького міста Тира біля Аккерманської фортеці

      Аккерманська фортеця ЮНЕСКО
      Малюнок з історичного альбому Аккерманської фортеці

      Аккерманська фортеця ЮНЕСКО
      Вечірній вид на Білгород-Дністровську фортецю
       

       

      Теги: Новини України Новини нерухомості Архітектура Історія Новини нерухомості України ЮНЕСКО Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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