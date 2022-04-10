Доба антирекордів: у Дніпрі та області за ніч 3 ворожі "прильоти", є постраждалий

Російські окупанти уночі атакували Дніпропетровщину. Через це постраждали об'єкти у Дніпрі, Дніпровському та Павлоградському районах.

В області прпактично щогодини були сирени, які сповіщали про повітряну тривогу. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Наслідки нічних ударів

У Дніпрі ворожа ракета знищила інфраструктурний об'єкт. Кілька годин доводилося гасити пожежу. Унаслідок удару одна людина постраждала.

У Дніпровському районі через атаку окупантів горіла будівля фермерського господарства. На щастя, постраждалих немає.

У Павлоградському районі ракета влучила у промисловий об'єкт, через що виникла пожежа. Приміщення зруйноване, однак обійшлося без жертв та постраждалих.

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