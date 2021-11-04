Підліток на Запоріжжі врятував водія маршрутки, якому стало зле за кермом

4 листопада 2021 , 20:14
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Джерело:

"МВ"

У Мелітополі, що на Запоріжжі, водієві маршрутки різко стало зле під час руху. Однак запобігти можливій аварії вдалося 17-річному хлопцю.

Юнак побачив, що чоловік "втратив кермо", але не розгубився. Він швидко усвідомив, що транспортний засіб винесло на зустрічну смугу.

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Пасажири кричали: "Водієві погано! Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху та зупинив маршрутку,
– розповів Олександр.

Після цього 17-річний хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду медиків разом з пасажирами надавав водієві допомогу.

  • Чоловіка трясло, тому йому притримували щелепу та голову.
  • Це люди робили для того, що запобігти травмам та асфіксії.

Відомо також, що Олександр вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого є.

Зверніть увагу! Надзвичайна ситуація сталася у четвер, 4 листопада, на маршруті місцевого автобуса №11.

Схожий випадок під Києвом

  • У місті Бровари під Києвом у водія легковика схопило серце під час руху.
  • Чоловік встиг зупинити автівку й уникнути дорожньо-транспортної пригоди.
  • Проте, самого кермувальника лікарям швидкої врятувати не вдалося.
Автор: Олег Васьків