Підліток на Запоріжжі врятував водія маршрутки, якому стало зле за кермом

У Мелітополі, що на Запоріжжі, водієві маршрутки різко стало зле під час руху. Однак запобігти можливій аварії вдалося 17-річному хлопцю.

Юнак побачив, що чоловік "втратив кермо", але не розгубився. Він швидко усвідомив, що транспортний засіб винесло на зустрічну смугу.

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Пасажири кричали: "Водієві погано! Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху та зупинив маршрутку,

– розповів Олександр.

Після цього 17-річний хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду медиків разом з пасажирами надавав водієві допомогу.

Чоловіка трясло, тому йому притримували щелепу та голову.

Це люди робили для того, що запобігти травмам та асфіксії.

Відомо також, що Олександр вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого є.

Схожий випадок під Києвом

У місті Бровари під Києвом у водія легковика схопило серце під час руху.

Чоловік встиг зупинити автівку й уникнути дорожньо-транспортної пригоди.

Проте, самого кермувальника лікарям швидкої врятувати не вдалося.

Надзвичайна ситуація сталася у четвер, 4 листопада, на маршруті місцевого автобуса №11.