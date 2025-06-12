Добкіни, Бойко, Дубінський – хто очолює проросійський фланг: дослідження

Журналісти видання "Ділова столиця" проаналізували так званий "ватний сектор" українського суспільства, а також визначили його потенційних лідерів.

На думку авторів дослідження, в Україні досі залишилися громадяни, які ментально пов'язані з РФ та вважають, що зі "старшим братом" ще можна помиритися і налагодити відносини, інформує 24 Канал.

Читайте також Буданов розповів, як співпраця Росії й Північної Кореї змінює стратегічний баланс у Східній Азії

Попри те, що їхня кількість у порівнянні з довоєнним часом значно скоротилася, вони ще становлять значну електоральну групу, яку Москва може спробувати використати на виборах для реалізації "Грузинського сценарію" – відновленні політичних позицій через інвестиції в економіку, домінування в інформаційному просторі та поширення наративів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

Ми точно можемо говорити, що росіяни намагатимуться створити проросійську партію (точніше – партії, бо уявити собі об'єднання всіх проросійських сил під одним політичним дахом поки малореально). Зараз тільки нагадаємо, що як мінімум одна така партія має шанси подолати прохідний 5% бар'єр,

– мовиться у публікації.

Проблема лідерства у цих партіях полягає у тому, що значна кількість проросійських політиків виїхали за кордон і навряд чи повернуться навіть після завершення повномасштабної війни (Медведчук, Мураєв, Шарій).

Наразі в Україні залишилося не так багато політичних діячів, які ретранслюють промосковські наративи. Дехто з них перебуває у СІЗО (Дубінський, Шуфрич), але деякі досі ведуть активну інформаційну роботу. Серед них – нардепи Юрій Бойко, Макс Бужанський, брати Михайло і Дмитро Добкіни.

"На відміну від Грузії, де проросійська "Грузинська мрія" здобула послідовну перемогу на виборах, в Україні підтримка відверто проросійських сил коливається в межах 10 – 15%, що унеможливлює повторення аналогічного сценарію в чистому вигляді. Водночас актори другого ешелону – медійні маніпулятори, блогери, політичні реваншисти – здатні створити ефект постійного внутрішнього коливання, що підіграє гібридній тактиці РФ", – зазначають автори матеріалу.

І хоча на цей час успішна повна реалізація такого сценарію в Україні оцінюється як малоймовірна, намагання його втілити можуть створити постійну внутрішню нестабільність в країні, що гратиме на користь реалізації гібридної тактики РФ щодо України, переконані медійники.