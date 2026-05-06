Активізували наступ утричі: яка ситуація на Добропільському напрямку і чи є загроза прориву

На Добропільському напрямку російські війська значно посилили наступальні дії, однак наразі не мають жодних успіхів. Попри зростання активності та навантаження на українські підрозділи, ситуація залишається контрольованою.

Ситуація залишається складна, але українські військові продовжують тримати оборону. Про це розповів Лев "Хорус" Пашко в інтерв'ю 24 Каналу.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

На Добропільському напрямку російські війська суттєво активізували наступальні дії – їхня інтенсивність зросла приблизно утричі порівняно з ситуацією двомісячної давнини. За наявними розвідувальними даними, ця активність і надалі лише посилюватиметься. Зокрема, на окремих ділянках фронту противник залучає значні сили: на одну українську бригаду припадає наступ одразу кількох полків і додаткових бригад.

Активізація ворога частково пов'язана з погодними умовами – потепління та поява густішої рослинності спростили пересування військ і ускладнили їх виявлення. Водночас ці ж фактори використовують і українські сили, адаптуючись до змін на полі бою. Попри складні умови, станом на зараз російські війська не досягли жодних успіхів і зазнають втрат.

Ситуація на напрямку оцінюється як контрольована, однак навантаження на українських військових зростає. Противник активно використовує різні тактики — від пересування відкритою місцевістю до дій у лісосмугах, а також не обмежений у ресурсах для проведення масштабних операцій.

Основними інструментами ворога залишаються артилерія, дрони та штурмові підрозділи. Водночас ефективність застосування безпілотників значною мірою залежить від погодних умов. Окремі російські підрозділи демонструють високу ефективність у застосуванні високоточної артилерії, зокрема боєприпасів типу "Краснополь", або спеціалізуються на використанні дронів.

"Хорус" наголошує, що сучасна війна вимагає постійної адаптації та комплексного застосування всіх доступних засобів – від артилерії до піхоти й безпілотників. Саме здатність швидко реагувати на дії противника та зміну умов на полі бою визначає успіх операцій.

Чому Добропільський напрямок є одним із пріоритетних для Росії?

Добропільський напрямок, який розглядається як продовження Покровського наступу, має для Росії стратегічне значення через поєднання логістичних, економічних і військових факторів. Місто є важливим залізничним вузлом, що з'єднує північ і південь Донецької області, тому встановлення контролю над ним дозволило б окупантам налагодити стабільне постачання військ і створити загрозу для ключових маршрутів, зокрема у напрямку Краматорська.

Важливо зазначити, що росіяни готуються до активної фази атак на фронті. Як розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк 24 Каналу, окупанти переміщують піхоту ближче до крайніх позицій, з можливими спробами обходу українських військ з флангів.

Крім того, Добропілля є центром вугільної промисловості, і захоплення місцевих шахт могло б вдарити по енергетичній безпеці України та стати частиною ширшої стратегії економічного виснаження. Окупація на цього напрямку відкриває російським військам можливості для подальшого просування на північ і захід, а також створює умови для флангового тиску на українські позиції в районі Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Яка ситуація на інших напрямках на Донеччині?

На Донеччині тривають одні з найзапекліших боїв, адже російські війська намагаються прорвати український пояс фортець. Однією з ключових цілей окупантів залишається Костянтинівка, де вони активно намагаються інфільтруватися в місто, використовуючи значні сили піхоти.

Зокрема, 5 травня російські підрозділи намагалися проникнути в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 3 травня, свідчать про те, що українські військові відкривали вогонь по російських бійцях у західній частині Костянтинівки.

Водночас російські війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку, просуваючись на захід і північний захід від Покровська. Українські сили, у свою чергу, мають певні успіхи — вони просунулися на північ від міста та, за наявною інформацією, проводять контратаки на окремих ділянках.